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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
ГО «БЕЛВОДХОЗ» ПОСТАВИТ В СМОЛЕНСКУЮ ОБЛАСТЬ ПРОБНЫЕ ОБРАЗЦЫ КОНСЕРВИРОВАННОЙ РЫБНОЙ ПРОДУКЦИИ
17:14 09.06.2020
ГО «Белводхоз» поставит в Смоленскую область пробные образцы консервированной рыбной продукции. Такая договоренность достигнута в рамках прошедших 2 июня в онлайн-формате переговоров между представителями государственного объединения «Белводхоз» и смоленскими предприятиями.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в посольстве Беларуси в России, пробные образцы планируется поставить в адрес сетей магазинов «Лаваш», оптовой базы «Порт», сетей магазинов «Микей», сетей магазинов «Фортуна» BVS с перспективой дальнейшего заключения контрактов.
Презентация и переговоры между представителями ГО «Белводхоз» и смоленскими предприятиями организовало Минское отделение Белорусской торгово-промышленной совместно со Смоленской торгово-промышленной палатой.
Руководители предприятий ОАО «Рыбокомбинат «Любань» и ОАО «Рыбхоз «Полесье», подведомственные ГО «Белводхоз», осветили направления своей деятельности и предложили варианты сотрудничества с предприятиями Смоленщины.
После проведения презентации представители ГО «Белводхоз» обсудили актуальные вопросы двустороннего сотрудничества в ходе B2B переговоров со следующими предприятиями: сеть магазинов «Лаваш», оптовая база «Порт», сеть магазинов «Микей», сеть магазинов «Фортуна» BVS, Смоленский облпотребсоюз.
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