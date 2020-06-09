ГО «Белводхоз» поставит в Смоленскую область пробные образцы консервированной рыбной продукции. Такая договоренность достигнута в рамках прошедших 2 июня в онлайн-формате переговоров между представителями государственного объединения «Белводхоз» и смоленскими предприятиями.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в посольстве Беларуси в России, пробные образцы планируется поставить в адрес сетей магазинов «Лаваш», оптовой базы «Порт», сетей магазинов «Микей», сетей магазинов «Фортуна» BVS с перспективой дальнейшего заключения контрактов.

Презентация и переговоры между представителями ГО «Белводхоз» и смоленскими предприятиями организовало Минское отделение Белорусской торгово-промышленной совместно со Смоленской торгово-промышленной палатой.

Руководители предприятий ОАО «Рыбокомбинат «Любань» и ОАО «Рыбхоз «Полесье», подведомственные ГО «Белводхоз», осветили направления своей деятельности и предложили варианты сотрудничества с предприятиями Смоленщины.

После проведения презентации представители ГО «Белводхоз» обсудили актуальные вопросы двустороннего сотрудничества в ходе B2B переговоров со следующими предприятиями: сеть магазинов «Лаваш», оптовая база «Порт», сеть магазинов «Микей», сеть магазинов «Фортуна» BVS, Смоленский облпотребсоюз.