Национальный центр маркетинга МИД Беларуси и венгерское агентство по развитию экспорта HEPA заключили меморандум о взаимопонимании.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в НЦМ, государственное агентство HEPA имеет схожий с Национальный центром маркетинга функционал: оно осуществляет предоставление комплексной поддержки венгерского экспорта и способствует улучшению международного имиджа страны.

Для реализации такой поддержки HEPA предлагает свою дипломатическую и деловую сеть контактов, а также комплекс маркетинговых услуг. HEPA занимается организацией обучающих семинаров, бизнес-форумов, а также обеспечивает участие венгерских компаний в выставках за рубежом.

Реализация меморандума предполагает обмен торгово-экономической информацией, оказание комплексной поддержки белорусским и венгерским компаниям в продвижении экспорта, проведение маркетинговых исследований товарных рынков двух стран.