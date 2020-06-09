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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
БЕЛОРУССКО-ВЕНГЕРСКИЙ МЕМОРАНДУМ НАПРАВЛЕН НА ПОДДЕРЖКУ ЭКСПОРТНЫХ ОТНОШЕНИЙ МЕЖДУ СТРАНАМИ
16:21 09.06.2020
Национальный центр маркетинга МИД Беларуси и венгерское агентство по развитию экспорта HEPA заключили меморандум о взаимопонимании.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в НЦМ, государственное агентство HEPA имеет схожий с Национальный центром маркетинга функционал: оно осуществляет предоставление комплексной поддержки венгерского экспорта и способствует улучшению международного имиджа страны.
Для реализации такой поддержки HEPA предлагает свою дипломатическую и деловую сеть контактов, а также комплекс маркетинговых услуг. HEPA занимается организацией обучающих семинаров, бизнес-форумов, а также обеспечивает участие венгерских компаний в выставках за рубежом.
Реализация меморандума предполагает обмен торгово-экономической информацией, оказание комплексной поддержки белорусским и венгерским компаниям в продвижении экспорта, проведение маркетинговых исследований товарных рынков двух стран.
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