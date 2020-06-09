|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|09.06.2020
|
Новости
Контакты
Тел.: (029) 752-31-59
E-mail: registr@ecopress.by
|
МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
ПУНКТЫ ПРОПУСКА «ГРИГОРОВЩИНА» И «УРБАНЫ» НЕ БУДУТ РАБОТАТЬ 4-6 ЧАСОВ ИЗ-ЗА СБОЯ СЕРВЕРНОГО ОБОРУДОВАНИЯ ЛАТВИЙСКОЙ ТАМОЖНИ
15:34 09.06.2020
По информации латвийской таможенной службы, 9 июня 2020 года приблизительно с 13:00 произошел сбой в работе серверного оборудования.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Витебской региональной таможне, в настоящий момент в пунктах пропуска «Григоровщина» и «Урбаны», расположенных на белорусско-латвийской границе, на въезд в Латвийскую Республику осуществляется прием только порожних транспортных средств в аварийном режиме.
По предварительной оценке латвийской стороны, минимальное время на устранение сбоя составит 4-6 часов.
Витебская таможня просит грузоперевозчиков учитывать данную информацию при пересечении границы.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 10.06.2020
Итоги торгов на БВФБ
на 09.06.2020
Курсы в банках
на 09.06.2020
Конвертация в банках
на 09.06.2020
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2020, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте