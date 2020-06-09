По информации латвийской таможенной службы, 9 июня 2020 года приблизительно с 13:00 произошел сбой в работе серверного оборудования.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Витебской региональной таможне, в настоящий момент в пунктах пропуска «Григоровщина» и «Урбаны», расположенных на белорусско-латвийской границе, на въезд в Латвийскую Республику осуществляется прием только порожних транспортных средств в аварийном режиме.

По предварительной оценке латвийской стороны, минимальное время на устранение сбоя составит 4-6 часов.

Витебская таможня просит грузоперевозчиков учитывать данную информацию при пересечении границы.