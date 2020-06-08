Росэксимбанк (входит в группу Российского Экспортного Центра (РЭЦ)) открыл ООО «Евроторг (крупнейшему продуктовому ритейлеру в Беларуси) новую возобновляемую кредитную линию на сумму €15 млн, увеличив совокупный лимит финансирования до €33,5 млн.

Как сообщает пресс-служба российского банка, кредит предоставлен под страховое покрытие АО «ЭКСАР» (также входит в группу Российского Экспортного Центра (РЭЦ)) и направлен на финансирование и рефинансирование расчетов ООО «Евроторг» с более чем 40 российскими поставщиками продуктов питания и товаров народного потребления, в том числе, коммерческими организациями сегмента малого и среднего предпринимательства.

«В условиях возросшего спроса на продукты питания для нас важно стимулировать прирост оборота экспортных поставок путем оказания финансовой поддержки иностранным покупателям. Такое финансирование, по сути, будет способствовать раскрытию экспортного потенциала российских производителей и укреплению торгово-экономических отношений между Беларусью и Россией. ООО «Евроторг» является важным деловым партнером для большого количества российских компаний. Мы высоко ценим долгосрочное партнерство с Компанией и нацелены на его дальнейшее развитие», – отметил старший вице-президент группы РЭЦ и генеральный директор АО «ЭКСАР» Никита Гусаков.

«Евроторг всегда стремится к взаимовыгодному сотрудничеству со своими партнерами. Использование финансовых инструментов Российского Экспортного Центра позволяет нам расширить сеть российских поставщиков и выстроить с ними более гибкие условия расчётов, при этом несомненным преимуществом такого финансирования является его конкурентная стоимость. Расширение взаимодействия с АО РОСЭКСИМБАНК демонстрирует укрепление взаимоотношений нашей Компании с международными банковскими институтами и рынком экспортных агентств в целом, а также диверсифицирует источники финансирования бизнеса», – прокомментировал генеральный директор ООО «Евроторг» Андрей Зубков.

ООО «Евроторг» – крупнейшая частная компания Беларуси, является абсолютным лидером рынка продовольственной розницы, опережая своего ближайшего конкурента в 5 раз. Компания оперирует магазинами разных форматов: «у дома», супер- и гипермаркеты. Наряду с широкой розничной сетью в состав группы входит один из крупнейших сервисов по доставке продуктов питания в СНГ с более чем 3,6 млн заказов в 2019 году. Выручка Компании в 2019 году составила Br4,9 млрд ($2,4 млрд) в соответствии с аудированной консолидированной отчетностью по МСФО.