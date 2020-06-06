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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
БЕЛАРУСЬ И ВЕНГРИЯ БУДУТ СОТРУДНИЧАТЬ В ОБЛАСТИ ПЛЕМЕННОГО ПТИЦЕВОДСТВА
12:53 08.06.2020
Министр сельского хозяйства и продовольствия Беларуси Иван Крупко и министр иностранных дел и внешней торговли Венгрии Петер Сийярто подписали 5 июня меморандум о взаимопонимании по вопросам сотрудничества в области племенного птицеводства.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Минсельхозпроде, в соответствии с документом стороны будут оказывать содействие в взаимодействии предприятий двух стран по поставкам прародительских цыплят от исходных линий высокопродуктивного кроссов с целью повышения генетического потенциала кур яичных кроссов исходных линий белорусской селекции и комплектования племенных птицефабрик Беларуси родительским стадом кур яичного направления отечественного производства.
Кроме того, будет оказана поддержка по созданию совместных предприятий и инвестиционного сотрудничества с целью развития в Беларуси гусеводства на основе высокопродуктивных венгерских пород гусей, а также по привлечению новых технологий в производство птицеводческой продукции.
Кроме того, в меморандуме предусмотрено сотрудничество в сфере научной и исследовательской деятельности, обмене информацией, технической документацией и опытом проведения селекционной работы в области племенного птицеводства.
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