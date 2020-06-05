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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ


ПОДПИСАН МЕМОРАНДУМ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ БЕЛАРУСИ И ВЕНГРИИ В ОБЛАСТИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ


11:57 08.06.2020

Министр энергетики Беларуси Виктор Каранкевич и министр без портфеля, ответственный за проектирование, строительство и ввод в эксплуатацию двух новых блоков АЭС «Пакш» в Венгрии Янош Шюли подписали меморандум о сотрудничестве между Минэнерго Республики Беларусь и Аппаратом премьер-министра Венгрии в области электроэнергетики. Документ заключен 5 июня в рамках официального визита в Беларусь премьер-министра Венгрии Виктора Орбана.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минэнерго, документ закрепляет взаимную заинтересованность Беларуси и Венгрии в сотрудничестве в ядерно-энергетической сфере и направлен на развитие контактов между организациями, деятельность которых связана со строительством объектов атомной энергетики и инфраструктуры. Кроме того, планируется обмен опытом в области эксплуатации атомных электростанций, хранения и захоронения радиоактивных отходов.

Меморандум предусматривает различные формы взаимодействия, в том числе создание совместных предприятий для участия в инвестиционных проектах в области электроэнергетики. Стороны также договорились развивать партнерство по вопросам оказания технической поддержки и обмена специалистами.

Беларусь рассматривает Венгрию в качестве перспективного партнера и готова принять участие в проекте по возведению корпорацией «Росатом» двух блоков АЭС в Венгрии. Белорусские строители и энергетики имеют для этого необходимый опыт и знания.
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