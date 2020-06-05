В течение ближайших 2-3 лет Беларусь и Венгрия намерены довести взаимный товарооборот до €500 млн. Такая планка была озвучена 5 июня на встрече нового премьер-министра Беларуси Романа Головченко с венгерским коллегой Виктором Орбаном.

"Это абсолютно реализуемая задача, над ней должны просто поработать правительства двух стран, представители бизнес-сообщества", - полагает Роман Головченко, которого цитирует сайт правительства.

В мае межправкомиссия подробно обсудила вопросы развития торгово-экономического сотрудничества. Многие вопросы также рассмотрены на пятничной встрече с Лукашенко.

"Поэтому в принципе вся повестка ближайших проектов, перспектив известна. Вопрос только в настойчивости ее реализации", - сказал Роман Головченко.

"Очень правильно и хорошо, что это (сотрудничество Беларуси и Венгрии. - Прим.) дорога с двусторонним движением. Проекты включают как привлечение и использование белорусских технологий в Венгрии в таких сферах, как машиностроение, строительство, так и венгерских технологий в Беларуси - это сельское хозяйство, фармацевтика. Это очень сбалансированный подход. Все эти проекты увязаны с благополучием населения, рабочими местами, занятостью", - заметил он.