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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
НОВЫЙ ПРЕМЬЕР: БЕЛАРУСЬ ГОТОВА ДЕЛИТЬСЯ С ВЕНГРИЕЙ ОПЫТОМ В РАЗРАБОТКЕ ЭЛЕКТРОТРАНСПОРТА
09:01 08.06.2020
Беларусь готова делиться с Венгрией опытом в разработках в сфере электротранспорта. Об этом заявил новый премьер-министр Беларуси Роман Головченко 5 июня на встрече с венгерским коллегой Виктором Орбаном.
"Мы предлагаем нашим венгерским партнерам воспользоваться опытом Беларуси в разработках и производстве зеленого транспорта, электротранспорта. Можно еще много перечислять перспективные направления, по которым мы хотели бы работать, но я бы хотел использовать это время, чтобы услышать больше ваше персональное видение. Чтобы мы лучше понимали, куда и с какой интенсивностью, в каких секторах более перспективно двигаться", - отметил Роман Головченко, которого цитирует сайт правительства.
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