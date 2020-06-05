Беларусь готова делиться с Венгрией опытом в разработках в сфере электротранспорта. Об этом заявил новый премьер-министр Беларуси Роман Головченко 5 июня на встрече с венгерским коллегой Виктором Орбаном.

"Мы предлагаем нашим венгерским партнерам воспользоваться опытом Беларуси в разработках и производстве зеленого транспорта, электротранспорта. Можно еще много перечислять перспективные направления, по которым мы хотели бы работать, но я бы хотел использовать это время, чтобы услышать больше ваше персональное видение. Чтобы мы лучше понимали, куда и с какой интенсивностью, в каких секторах более перспективно двигаться", - отметил Роман Головченко, которого цитирует сайт правительства.