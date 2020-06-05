Беларусь и Молдова проработают вопрос организации прямого железнодорожного сообщения между столицами двух государств. Такая договоренность достигнута в ходе встречи 5 июня белорусского посла Анатолия Калинина с премьер-министром Молдовы Ионом Кику.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в посольстве Беларуси в Молдове, стороны договорились продолжить конструктивное взаимодействие по всем направлениям сотрудничества, включая реализацию совместных кооперационных проектов в области промышленности, транспорта, дорожного строительства и т.д. с привлечением собственного и международного финансирования.

А. Калинин отметил, что Беларусь готова поделиться имеющимся большим опытом в области модернизации жилищно-коммунального и лифтового хозяйства, который может быть востребован в Молдове при формировании соответствующих социальных программ.

С учетом текущей эпидемиологической обстановки прозвучала необходимость изучить возможность проведения в ближайшее время очередного заседания межправительственной белорусско-молдавской комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству в Минске.