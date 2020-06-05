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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
ЛУКАШЕНКО ХОЧЕТ ВЫВЕСТИ ТОРГОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ И ПОЛИТИЧЕСКИЕ ОТНОШЕНИЯ МЕЖДУ БЕЛАРУСЬЮ И ВЕНГРИЕЙ НА НОВЫЙ УРОВЕНЬ
16:00 05.06.2020
Александр Лукашенко считает, что Беларуси и Венгрии необходимо использовать все возможности для расширения сотрудничества. Об этом он заявил 5 июня на переговорах с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном, который посещает Беларусь с первым официальным визитом.
По мнению Лукашенко, существующий ныне уровень торгово-экономических и политических отношений между Беларусью и Венгрией абсолютно не соответствует потенциальным возможностям сторон.
"Товарооборот в $255 млн - это не тот, который должен быть между Венгрией и Беларусью. Нам надо использовать все возможности Венгрии и Беларуси для того, чтобы расширить товарооборот не только между двумя странами, но и двумя мощными экономическими организациями: с одной стороны - ЕС, с другой - Евразийским экономическим союзом.
"Хочу, чтобы вы знали, что мы готовы к этому. Если мы о чем-то договоримся, Беларусь свято будет выполнять эти договоренности", - пообещал Лукашенко, которого цитирует его пресс-служба.
Виктор Орбан, в свою очередь, заверил, что приехал в Беларусь «с искренними намерениями о сотрудничестве».
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