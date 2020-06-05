Александр Лукашенко считает, что Беларуси и Венгрии необходимо использовать все возможности для расширения сотрудничества. Об этом он заявил 5 июня на переговорах с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном, который посещает Беларусь с первым официальным визитом.

По мнению Лукашенко, существующий ныне уровень торгово-экономических и политических отношений между Беларусью и Венгрией абсолютно не соответствует потенциальным возможностям сторон.

"Товарооборот в $255 млн - это не тот, который должен быть между Венгрией и Беларусью. Нам надо использовать все возможности Венгрии и Беларуси для того, чтобы расширить товарооборот не только между двумя странами, но и двумя мощными экономическими организациями: с одной стороны - ЕС, с другой - Евразийским экономическим союзом.

"Хочу, чтобы вы знали, что мы готовы к этому. Если мы о чем-то договоримся, Беларусь свято будет выполнять эти договоренности", - пообещал Лукашенко, которого цитирует его пресс-служба.

Виктор Орбан, в свою очередь, заверил, что приехал в Беларусь «с искренними намерениями о сотрудничестве».