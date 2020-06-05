VII Форум регионов Беларуси и России планируется провести в сентябре 2020 года. Основные мероприятия пройдут в Минске и Минской области. Такая информация прозвучала на заседании оргкомитета по его подготовке, которое прошло 4 июня в Совете Республики в режиме видеоконференции.

«Уже сформирован проект программы Форума, которая ориентирована на создание условий для укрепления связей между регионами Беларуси и России, а также реализацию совместных идей и проектов», - отметил заместитель председателя Совета Республики и руководитель оргкомитета Анатолий Исаченко.

Как сообщает сайт Совета Республики, в ходе форума планируется провести заседания пяти секций и экспертного совета. Также состоится заседание Межпарламентской комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси и Совета Федерации Федерального Собрания России по межрегиональному сотрудничеству.

Центральным событием форума станет пленарное заседание, на котором выступят руководители парламентов, органов государственного управления Беларуси и России, регионов, будут подведены итоги работы секций, обсуждены ключевые вопросы и принят итоговый документ.

Кроме того, предусмотрены проведение молодежного форума, Совета делового сотрудничества, а также подписание соглашений о сотрудничестве между регионами, заключение коммерческих контрактов.

Совместное заседание белорусского и российского оргкомитетов в формате видеоконференции запланировано на 16 июня.