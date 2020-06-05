Указом №187 от 2 июня 2020 года утверждено кредитное соглашение с Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР) для дальнейшей реализации проекта «Рамочная программа по водному сектору Беларуси».

Согласно опубликованному на Национальном интернет-портале документу, в соответствии с соглашением ЕБРР предоставит Беларуси заем в размере €26,8 млн для модернизации точной канализации в Клецке, Любани, Фаниполе, Барановичах, Березе, Жлобине и Шклове.

На ввозимые в рамках проекта товары и оборудование предусмотрены налоговые и таможенные льготы.