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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
УКАЗОМ УТВЕРЖДЕНО КРЕДИТНОЕ СОГЛАШЕНИЕ С ЕБРР НА €26,8 МЛН
13:49 05.06.2020
Указом №187 от 2 июня 2020 года утверждено кредитное соглашение с Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР) для дальнейшей реализации проекта «Рамочная программа по водному сектору Беларуси».
Согласно опубликованному на Национальном интернет-портале документу, в соответствии с соглашением ЕБРР предоставит Беларуси заем в размере €26,8 млн для модернизации точной канализации в Клецке, Любани, Фаниполе, Барановичах, Березе, Жлобине и Шклове.
На ввозимые в рамках проекта товары и оборудование предусмотрены налоговые и таможенные льготы.
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