Министерство энергетики Беларуси направило письмо в адрес председателя правления компании «Газпром» Алексея Миллера, в котором обозначены ключевые вопросы двусторонней повестки дня и предложения по их обсуждению, в частности, по условиям поставок газа в 2020 году и методике ценообразования на газ с 1 января 2021 года.

В письме подчеркивается, что разногласия по определению стоимости поставляемого природного газа с учетом его калорийности возникли между субъектами хозяйствования — ГПО «Белтопагаз», ОАО «Нафтан» и ОАО «Газпром трансгаз Беларусь.

В целях урегулирования возникших разногласий Министерство энергетики Беларуси отмечает необходимость предоставления ОАО «Газпром трансгаз Беларусь» в ГПО «Белтопгаз» методики определения фактической среднемесячной теплоты сгорания природного газа с метрологическим подтверждением ее пригодности в соответствии с законодательством Беларуси.

Министерство энергетики со своей стороны готово обеспечить оперативное рассмотрение данной методики ГПО «Белтопгаз».

«Белорусская сторона рассчитывает на конструктивный диалог с российскими коллегами по вопросам сотрудничества в газовой сфере», - говорится в сообщении Минэнерго.

Ранее Алексей Миллер заявил, что Газпром готов начать переговоры с Беларусью по цене на газ ы 2021 году сразу после уплаты белорусской стороной задолженности за газ в объеме $165,57 млн.