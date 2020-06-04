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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
МИНЭНЕРГО БЕЛАРУСИ ПРЕДЛОЖИЛО ГАЗПРОМУ ПЕРЕГОВОРЫ О ЦЕНЕ НА ГАЗ
11:34 05.06.2020
Министерство энергетики Беларуси направило письмо в адрес председателя правления компании «Газпром» Алексея Миллера, в котором обозначены ключевые вопросы двусторонней повестки дня и предложения по их обсуждению, в частности, по условиям поставок газа в 2020 году и методике ценообразования на газ с 1 января 2021 года.
В письме подчеркивается, что разногласия по определению стоимости поставляемого природного газа с учетом его калорийности возникли между субъектами хозяйствования — ГПО «Белтопагаз», ОАО «Нафтан» и ОАО «Газпром трансгаз Беларусь.
В целях урегулирования возникших разногласий Министерство энергетики Беларуси отмечает необходимость предоставления ОАО «Газпром трансгаз Беларусь» в ГПО «Белтопгаз» методики определения фактической среднемесячной теплоты сгорания природного газа с метрологическим подтверждением ее пригодности в соответствии с законодательством Беларуси.
Министерство энергетики со своей стороны готово обеспечить оперативное рассмотрение данной методики ГПО «Белтопгаз».
«Белорусская сторона рассчитывает на конструктивный диалог с российскими коллегами по вопросам сотрудничества в газовой сфере», - говорится в сообщении Минэнерго.
Ранее Алексей Миллер заявил, что Газпром готов начать переговоры с Беларусью по цене на газ ы 2021 году сразу после уплаты белорусской стороной задолженности за газ в объеме $165,57 млн.
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