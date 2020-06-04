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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
ДЕЛОВЫЕ КРУГИ РЯДА СТРАН ОБСУДИЛИ НА ВЕБИНАРЕ ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ РАЗВИТИЯ БИЗНЕСА В «ВЕЛИКОМ КАМНЕ»
10:31 05.06.2020
Представители деловых кругов из Беларуси, Украины, Германии и Великобритании приняли участие в вебинаре на тему «Индустриальный парк «Великий камень» – беспрецедентные возможности для развития вашего бизнеса», который прошел 4 июня.
Как сообщает сайт Китайско-белорусского индустриального парка «Великий камень», участники ознакомились с тенденциями инвестиционного рынка Беларуси и возможностями для финансирования проектов в стране, стратегией развития индустриального парка и его преференциальные преимущества, процедурой получения статуса резидента и гарантиями защиты инвесторов.
Особое внимание было уделено инфраструктурным возможностям индустриального парка с демонстрацией уже построенных типовых производственных корпусов и инженерных сооружений. Также слушатели вебинара смогли подробно ознакомиться с правовыми аспектами и успешными кейсами прихода инвесторов в индустриальный парк.
В качестве спикеров на вебинаре выступили представители Администрации парка, СЗАО «Компания по развитию индустриального парка», ЗАО «Агентство стратегического и экономического развития» и белорусского офиса юридической фирмы Sorainen.
Во время вебинара они ответили на поступившие от слушателей вопросы о приобретении земельных участков в парке, аренды производственных корпусов, стоимости коммунальных услуг.
В свою очередь слушатели вебинара отметили впечатляющий прогресс, достигнутый в развитии парка за последнее время, а также выразили желание в ближайшем будущем посетить «Великий камень», чтобы наглядно ознакомиться и обсудить условия реализации отдельных инвестиционных проектов.
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