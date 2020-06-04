Заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Беларуси Игорь Брыло обсудил с послом Венгрии Жолтом Чуторой состояние и перспективы развития двусторонних торгово-экономических отношений в сфере агропромышленного комплекса, а также дальнейшее сотрудничество в области поставок продовольствия и племенного птицеводства.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Минсельхозпроде, прорабатывается, в частности, вопрос создания предприятия по выращиванию гусей в Гомельской области.

В ходе встречи состоялось подписание договора по долгосрочному сотрудничеству между ОАО «1-я Минская Птицефабрика» и ООО «Баболна Тетра» (Венгрия). Договор рассчитан на три года и предусматривает селекционную работу с птицей и получение племенного молодняка яичного направления. Венгерский партнер будет поставлять 1-й Минской птицефабрике суточных прародительских цыплят от исходных линий яичных кроссов Тетра коричневый и Тетра белый для улучшения качественных показателей белорусского кросса и обеспечения яичных птицефабрик Беларуси родительскими формами. Благодаря этому проекту с текущего года Беларусь практически освобождается от импорта племенных стад кур-несушек, а начиная с 2023 года, сможет полностью обеспечить отечественный рынок собственной породой кур яичного направления, соответствующей мировому уровню.

Товарооборот сельскохозяйственной продукции и продуктов питания между нашими странами в 2019 году превысил $17 млн (112,3% к уровню 2018 года). За первый квартал 2020 года – более $5 млн (109,6% к уровню 2019 года).

Ведется работа по наращиванию объемов взаимных поставок сельскохозяйственной продукции и продовольствия, а также расширению товарной номенклатуры поставляемой продукции. На сегодня Беларусь экспортирует семена, плоды масличных культур. В свою очередь Венгрия поставляет в Беларусь племенную домашнюю птицу и крупный рогатый скот, семена, овощи, минеральные воды, живые растения, шоколад.