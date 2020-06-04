Польша отправила в Беларусь вторую партию гуманитарной помощи общим весом 300 тонн для борьбы с эпидемий коронавируса. Об этом сообщила пресс-служба посольства Польши в Минске.

Гуманитарную помощь доставят в Гродно и Минск 47 грузовиков, загруженных масками, средствами индивидуальной защиты, лекарствами, тестами на коронавирус и аппаратами ИВЛ.

Помощь будет перевезена грузовиками Государственной противопожарной службы, Государственной полиции и Пограничной службы Польши.

Первая партия гуманитарной помощи была доставлена в Беларусь 24 апреля и включала 50 тыс. л дезинфицирующих средств, 30 тыс. л антисептиков и 100 тыс. штук хирургических масок.