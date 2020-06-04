|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|04.06.2020
|
Новости
Контакты
Тел.: (029) 752-31-59
E-mail: registr@ecopress.by
|
МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
БЕЛАРУСЬ ПОЛУЧИТ ЕЩЕ 300 ТОНН ГУМАНИТАРНОЙ ПОМОЩИ ОТ ПОЛЬШИ
18:40 04.06.2020
Польша отправила в Беларусь вторую партию гуманитарной помощи общим весом 300 тонн для борьбы с эпидемий коронавируса. Об этом сообщила пресс-служба посольства Польши в Минске.
Гуманитарную помощь доставят в Гродно и Минск 47 грузовиков, загруженных масками, средствами индивидуальной защиты, лекарствами, тестами на коронавирус и аппаратами ИВЛ.
Помощь будет перевезена грузовиками Государственной противопожарной службы, Государственной полиции и Пограничной службы Польши.
Первая партия гуманитарной помощи была доставлена в Беларусь 24 апреля и включала 50 тыс. л дезинфицирующих средств, 30 тыс. л антисептиков и 100 тыс. штук хирургических масок.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 05.06.2020
Итоги торгов на БВФБ
на 04.06.2020
Курсы в банках
на 04.06.2020
Конвертация в банках
на 04.06.2020
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2020, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте