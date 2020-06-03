При участии администрации СЭЗ «Гродноинвест» 3 июня состоялся вебинар для инвесторов о возможностях бизнеса в Беларуси «Развенчивая мифы - почему Беларусь лучше для инвестиций, чем другие страны СНГ?».

Как сообщает сайт СЭЗ «Гродноинвест», во время вебинара участники из Турции, Финляндии, Бельгии, Италии и других стран узнали о преимуществах ведения бизнеса в Гродненской области и СЭЗ «Гродноинвест», об инвестиционных возможностях парка «Августовский канал», где недавно был зарегистрирован новый резидент, индустриального парка «Великий камень» и Парка высоких технологий.

Организатором мероприятия выступила международная консалтинговая компания Schneider Group.