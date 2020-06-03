|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|04.06.2020
|
Новости
Контакты
Тел.: (029) 752-31-59
E-mail: registr@ecopress.by
|
МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
ВОЗМОЖНОСТИ СЭЗ «ГРОДНОИНВЕСТ» И ПАРКА «АВГУСТОВСКИЙ КАНАЛ» ПРЕДСТАВЛЕНЫ НА ВЕБИНАРЕ ДЛЯ ИНВЕСТОРОВ
12:32 04.06.2020
При участии администрации СЭЗ «Гродноинвест» 3 июня состоялся вебинар для инвесторов о возможностях бизнеса в Беларуси «Развенчивая мифы - почему Беларусь лучше для инвестиций, чем другие страны СНГ?».
Как сообщает сайт СЭЗ «Гродноинвест», во время вебинара участники из Турции, Финляндии, Бельгии, Италии и других стран узнали о преимуществах ведения бизнеса в Гродненской области и СЭЗ «Гродноинвест», об инвестиционных возможностях парка «Августовский канал», где недавно был зарегистрирован новый резидент, индустриального парка «Великий камень» и Парка высоких технологий.
Организатором мероприятия выступила международная консалтинговая компания Schneider Group.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 04.06.2020
Итоги торгов на БВФБ
на 03.06.2020
Курсы в банках
на 04.06.2020
Конвертация в банках
на 03.06.2020
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2020, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте