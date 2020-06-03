Александр Лукашенко 5 июня проведет переговоры с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном, который будет находиться в Беларуси с официальным визитом.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе президента, стороны обсудят вопросы развития торгово-экономического сотрудничества, реализации совместных проектов.

Беларусь и Венгрия уже имеют хороший задел в развитии отношений, однако есть большой потенциал для расширения взаимодействия в различных сферах.

Кроме того, на переговорах будет обсуждаться сотрудничество по линии Беларусь-ЕС, в том числе в формате "Восточного партнерства". В центре внимания также будет ситуация в регионе и мире, подходы к решению наиболее актуальных проблем.

«Предстоящий визит будет первым официальным визитом венгерского лидера в Беларусь и станет важным этапом в развитии белорусско-венгерских отношений», - отметили в пресс-службе.