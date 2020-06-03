С 11 июня международная компания-перевозчик ECOLINES возобновляет автобусные рейсы из Минска в Варшаву.

Как сообщается на сайте компании, первый рейс Минск-Лида-Гродно-Белосток-Варшава состоится 11 июня. Отправление из Минска запланировано в 21:45. Курсировать автобусы будут с четверга по воскресенье.

Автобусы Минск-Барановичи-Брест-Варшава будут отправляться из Минска в 20:00 также с четверга по воскресенье.

С 18 июня запланирован один рейс Минск-Лида-Гродно-Белосток-Варшава с отправлением из белорусской столицы в 09:15, второй Минск-Барановичи-Брест-Варшава с отправлением из Минска в 10:30. Курсировать автобусы будут только по четвергам и субботам.

В сообщении говорится, что при посадке в автобус сотрудники компании измерят у пассажиров температуру с помощью бесконтактного термометра. Все автобусы перед рейсом и после них проходят мойку, уборку и дезинфекцию. В салонах автобусов установлены дополнительные санитайзеры. При этом на протяжении всей поездки пассажиры и персонал должны быть в масках.