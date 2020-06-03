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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ


ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ «ВЕЛИКОГО КАМНЯ» ПРЕДСТАВЛЕН НА ТЕМАТИЧЕСКОМ ВЕБИНАРЕ


10:41 04.06.2020

Инвестиционный потенциал индустриального парка «Великий камень» представлен 3 июня на вебинаре «Разоблачение мифов: почему Беларусь лучше других стран СНГ для инвестиций?».

Как сообщает сайт ИП «Великий камень», на мероприятии рассказывалось о преимуществах локализации инвестиционных проектов на территории Беларуси и, в частности, в условиях особого преференциального режима индустриального парка.

В ходе вебинара акцент был сделан на возможности использования готовой транспортно-инженерной инфраструктуры, имеющихся свободных земельных участков и производственных площадей. Подробно на примерах продемонстрированы возможности сокращения затрат и времени при строительстве производств и при производстве уже готовой продукции.

Вебинар организован компанией Schneider Group, которая помогает международным клиентам выйти на рынок, предлагает консультирование и услуги бэк-офиса, необходимые им для создания и развития своего бизнеса в Армении, Беларуси, Казахстане, Польше, России, Украине и Узбекистане.

Вебинар собрал порядка 70 участников из разных отраслей и стран.
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