Административное соглашение о порядке применения договора между Беларусью и Польшей о социальном обеспечении от 13 февраля 2019 года подписано 2 июня 2020 г. Об этом сообщили ЭКОПРЕСС в Министерстве труда и соцзащиты Беларуси.

Согласно информации, административное соглашение определяет порядок применения отдельных положений договора и механизм взаимодействия компетентных организаций сторон по организации работы по обеспечению выплатами из области социального обеспечения, предусмотренными договором.

Формуляры (формы) соответствующих документов, которыми будут обмениваться компетентные организации сторон в рамках реализации договора и административного соглашения, будут утверждены координирующими организациями двух стран.

Административное соглашение вступит в силу с момента вступления в силу договора и будет действовать в течение срока его действия.

Напомним, договор между Беларусью и Польшей о социальном обеспечении от 13 февраля 2019 года применяется к законодательству, касающемуся в Республике Беларусь уплаты взносов на обязательное государственное социальное страхование; пособий по безработице, временной нетрудоспособности и материнству, на погребение; трудовых пенсий (по возрасту, по случаю потери кормильца, за выслугу лет); единовременной и ежемесячных страховых выплат по обязательному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний.

Положения договора в Беларуси не применяются в отношении пенсионного обеспечения военнослужащих и приравненных к ним лиц, а также членов их семей.

В Польше договор применяется к законодательству, касающемуся пособий по безработице, а также социального страхования и социального страхования фермеров, пособий на погребение; выплат по болезни и материнству; пенсий, ренты по нетрудоспособности и семейной ренты; выплат в связи с несчастным случаем на производстве и профессиональным заболеванием.

По договору Беларусь и Польша будут назначать пенсии за стаж, приобретенный в соответствии с законодательством на их территории. Выплата пенсии, назначенной в другом государстве, будет производиться пенсионеру в государстве его проживания.

Договор вступит в силу с первого дня третьего календарного месяца, следующего за месяцем получения последнего письменного уведомления о выполнении государствами внутригосударственных процедур, необходимых для его вступления в силу.

К настоящему времени договор ратифицирован только в Беларуси (Законом Республики Беларусь от 17 октября 2019 г. № 238-З).

Республикой Беларусь заключено 12 договоров в области социального (пенсионного) обеспечения.

Заключаемые в последнее время международные договоры, основаны на пропорциональном принципе, предусматривающем назначение пенсии государством, на территории которого протекала работа и уплачивались пенсионные взносы.

Так, за последние три года заключены договоры с Чехией (в 2017 году), Эстонией (в 2018 году). В 2019 году подписаны договоры с Польшей, Молдовой и в рамках ЕАЭС, которые пока не вступили в силу.

Ранее такие договоры были заключены с Литвой (в 1999 году), Российской Федерацией (в 2006 году), Латвией (в 2008 году), Азербайджаном (в 2014 году).