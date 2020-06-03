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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
РАДА РАТИФИЦИРОВАЛА СОГЛАШЕНИЕ МЕЖДУ УКРАИНОЙ И БЕЛАРУСЬЮ О РЕАДМИССИИ
16:54 03.06.2020
Верховная Рада 3 июня приняла закон "О ратификации Соглашения между Украиной и Республикой Беларусь о реадмиссии" (законопроект №0037).
Решение поддержал 271 народный депутат,сообщает Укринформ.
В пояснительной записке отмечается, что ратификация подписанного 26 октября 2018 года в Гомеле соглашения между республиками о реадмиссии позволит Украине завершить внутригосударственные процедуры, необходимые для вступления соглашения в силу.
"Реализация соглашения существенно упростит компетентным органам Украины работу по противодействию нелегальной миграции, поскольку создаст дополнительные правовые меры для возвращения граждан Беларуси в страну происхождения, а также граждан третьих стран, которые незаконно прибыли в Украину с территории Республики Беларусь, обратно в эту страну", - говорится в пояснительной записке.
Уточняется, что реализация закона не будет влиять на рыночную среду, обеспечение защиты прав и интересов субъектов хозяйствования, развитие регионов, уровень занятости населения, общественное здоровье, экологию и окружающую среду.
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