Верховная Рада 3 июня приняла закон "О ратификации Соглашения между Украиной и Республикой Беларусь о реадмиссии" (законопроект №0037).

Решение поддержал 271 народный депутат,сообщает Укринформ.

В пояснительной записке отмечается, что ратификация подписанного 26 октября 2018 года в Гомеле соглашения между республиками о реадмиссии позволит Украине завершить внутригосударственные процедуры, необходимые для вступления соглашения в силу.

"Реализация соглашения существенно упростит компетентным органам Украины работу по противодействию нелегальной миграции, поскольку создаст дополнительные правовые меры для возвращения граждан Беларуси в страну происхождения, а также граждан третьих стран, которые незаконно прибыли в Украину с территории Республики Беларусь, обратно в эту страну", - говорится в пояснительной записке.

Уточняется, что реализация закона не будет влиять на рыночную среду, обеспечение защиты прав и интересов субъектов хозяйствования, развитие регионов, уровень занятости населения, общественное здоровье, экологию и окружающую среду.