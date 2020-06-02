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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
ИГОРЬ ПЕТРИШЕНКО 3 ИЮНЯ В РЕЖИМЕ ВИДЕОКОНФЕРЕНЦИИ ПРОВЕДЕТ ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА ЕЭК
12:56 03.06.2020
Заместитель рремьер-министра Беларуси, председатель Совета Евразийской экономической комиссии Игорь Петришенко 3 июня в режиме видеоконференции проведет заседание Совета ЕЭК, первая часть которого состоялась 27 мая 2020 г.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Аппарате Совмина, к рассмотрению запланировано 10 вопросов.
Среди них - о совершенствовании механизма применения специальных защитных, антидемпинговых и компенсационных мер, о некоторых вопросах продления срока действия таможенной процедуры временного ввоза, а также о внесении изменений в перечень товаров, ввозимых на таможенную территорию Евразийского экономического союза в целях реализации государствами – членами Евразийского экономического союза мер, направленных на предупреждение и предотвращение распространения коронавирусной инфекции 2019-nCoV.
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