МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ

ИГОРЬ ПЕТРИШЕНКО 3 ИЮНЯ В РЕЖИМЕ ВИДЕОКОНФЕРЕНЦИИ ПРОВЕДЕТ ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА ЕЭК

12:56 03.06.2020 Заместитель рремьер-министра Беларуси, председатель Совета Евразийской экономической комиссии Игорь Петришенко 3 июня в режиме видеоконференции проведет заседание Совета ЕЭК, первая часть которого состоялась 27 мая 2020 г. Как сообщили ЭКОПРЕСС в Аппарате Совмина, к рассмотрению запланировано 10 вопросов. Среди них - о совершенствовании механизма применения специальных защитных, антидемпинговых и компенсационных мер, о некоторых вопросах продления срока действия таможенной процедуры временного ввоза, а также о внесении изменений в перечень товаров, ввозимых на таможенную территорию Евразийского экономического союза в целях реализации государствами – членами Евразийского экономического союза мер, направленных на предупреждение и предотвращение распространения коронавирусной инфекции 2019-nCoV.