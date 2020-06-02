Для гродненских экспортеров рынок Великобритании станет привлекательнее с 2021 года.

В мае правительство Великобритании опубликовало новый таможенный тариф – UK Global Tariff (UKGT), который начнет действовать с 1 января 2021 года и заменит существующий Единый таможенный тариф Европейского союза.

Теперь на сайте GOV.UK для любого пользователя появилась возможность определить по коду ТН ВЭД либо наименованию продукции обновленную (с 1 января 2021 года) ставку ввозной таможенной пошлины.

Новый таможенный тариф составлен с учетом конкретных потребностей экономики Великобритании и предполагает существенное снижение тарифной защиты британского рынка. Упрощены подходы к установлению ставок пошлин в отношении 6 тысяч тарифных линий, включая обнуление всех ставок, которые в тарифе ЕС не превышают 2%.

В Великобритании ушли и от сложной европейской таблицы Мерсинга, что позволит упростить исчисление пошлин в отношении 13 тысяч позиций. Предусматривается, что 60% продукции будет импортироваться в Великобританию беспошлинно в соответствии с правилами ВТО либо в рамках преференциального доступа на рынок.

Как сообщает сайт СЭЗ «Гродноинвест», изменения в таможенном законодательстве открывают новые возможности для белорусского экспорта. Отечественные компании могут пересмотреть ввозные пошлины на свою линейку продукции, включая позиции, которые ранее не поставлялись на британский рынок.

Великобритания является одним из ключевых инвесторов в СЭЗ «Гродноинвест». В 2019 году резиденты экспортировали в Соединенное Королевство продукции на $7 млн. За три года этот показатель вырос в 2,1 раза. На британский рынок гродненские компании поставляют изделия из дерева, мебель, продукты аграрной и химической промышленности. Всего экспорт резидентов СЭЗ «Гродноинвест» за предыдущий год составил $944 млн.