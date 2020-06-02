В Беларусь прибыли сто кислородных концентраторов от ведущего мирового производителя. Эту технику привезли ЮНИСЕФ и компания Wargaming.

Как сообщает пресс-служба Минздрава, кислородные концентраторы полностью автономны и являются важным источником кислорода для наркозных аппаратов и ИВЛ, обладают производительностью 10 литров в минуту и концентрацией кислорода в смеси более 90%. Они также могут использоваться для двух пациентов одновременно.

По словам заместителя министра здравоохранения Бориса Андросюка, в составе этого груза средства индивидуальной защиты, маски, но, что самое важное кислородные концентраторы, которые будут распределены по всем регионам страны.

«Мы искренне благодарим ЮНИСЕФ и Wargaming, которые в очередной раз подставили нам плечо. Полученные кислородные концентраторы соответствуют требованиям Всемирной организации здравоохранения. Они будут использованы для лечения больных с пневмонией, а также в нескольких домах ребенка, где есть дети, требующие паллиативного ухода», - сказал замминистра.

Всего за четыре рейса в Беларусь из Китая было доставлено более 100 т гуманитарной помощи. Ранее в страну были доставлены респираторы, тесты и экспресс-тесты, оборудование для производства отечественных респираторов, пульсоксиметры, бесконтактные термометры, защитные комбинезоны и аппараты искусственной вентиляции легких.

Компания Wargaming полностью обеспечила финансовую поддержку проекта. Для приобретения медицинского оборудования ЮНИСЕФ в Беларуси задействовал ресурсы своего глобального Управления закупок в Копенгагене. Посольство Беларуси в Китае скоординировало отправку груза в Минск. Доставку осуществил военно-транспортный самолет Министерства обороны, груз сопровождали работники МЧС во главе с заместителем министра Анатолием Долголевцом. Помощь в координации проекта оказала компания разработчик мобильных игр Melsoft Games.