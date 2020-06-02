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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
БЕЛАРУСЬ И ГЕРМАНИЯ ОБСУДИЛИ ПРИОРИТЕТЫ СОТРУДНИЧЕСТВА В РАЗЛИЧНЫХ ОБЛАСТЯХ
18:11 02.06.2020
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе МИД, в ходе видеоконференции состоялся предметный обмен мнениями между членами Группы о возможностях расширения и приоритетах сотрудничества между Беларусью и Германией в сферах политики, безопасности, экономики, энергетики, цифровизации, экологии и устойчивого развития, в том числе в контексте эпидемии коронавируса.
Стратегическая консультативная группа Беларусь –Германия создана в соответствии с договоренностями между министрами иностранных дел Беларуси Владимиром Макеем и Германии Хайко Маасом, достигнутыми в Берлине в октябре 2019 г. В ее состав входят представители правительственных, парламентских, экономических, научных и общественных кругов двух стран. Первое заседание группы прошло 12 февраля 2020 г. в Берлине.
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