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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
ГУМАНИТАРНЫЙ ГРУЗ ИЗ НОВОСИБИРСКА ДОСТАВЛЕН В БЕЛАРУСЬ
12:58 02.06.2020
В Национальном аэропорту Минск приземлился Ил-76 Министерства обороны.
Как сообщает аэропорт, борт доставил из Новосибирска в Беларусь очередную партию гуманитарной помощи: кислородные концентраторы, средства медицинского назначения.
Общий вес груза составляет 22 тонны.
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