МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ

ГУМАНИТАРНЫЙ ГРУЗ ИЗ НОВОСИБИРСКА ДОСТАВЛЕН В БЕЛАРУСЬ

12:58 02.06.2020 В Национальном аэропорту Минск приземлился Ил-76 Министерства обороны. Как сообщает аэропорт, борт доставил из Новосибирска в Беларусь очередную партию гуманитарной помощи: кислородные концентраторы, средства медицинского назначения. Общий вес груза составляет 22 тонны.