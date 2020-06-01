МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ

ОНЛАЙН-ВСТРЕЧА ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ БЕЛОРУССКИХ И ЭСТОНСКИХ ПРЕДПРИЯТИЙ СОСТОИТСЯ 19 ИЮНЯ

09:19 02.06.2020 Представители белорусских предприятий приглашаются принять участие во встрече с деловыми кругами Эстонии в онлайн-формате, которое состоится 19 июня (начало в 11:00). Как сообщили ЭКОПРЕСС в БелТПП, в ходе онлайн-встречи представители белорусского бизнеса получат возможность провести переговоры с представителями эстонских компаний и обсудить направления дальнейшего сотрудничества. Для повышения эффективности проведения переговоров Минским отделением БелТПП по запросу белорусской стороны будет обеспечен подбор трех профильных эстонских компаний – потенциальных партнеров белорусских участников. Для подбора компаний необходимо заполнить онлайн-заявку и оплатить регистрационный сбор. Участие в переговорах с представителями эстонских компаний, заинтересованных в поиске партнеров в Беларуси, бесплатное по предварительно поданным заявкам. Список эстонских заинтересованных в установлении контактов с белорусским бизнесом предприятий будет размещен дополнительно. Подробную информацию можно получить по электронной почте: .