|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|02.06.2020
|
Новости
Контакты
Тел.: (029) 752-31-59
E-mail: registr@ecopress.by
|
МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
ОНЛАЙН-ВСТРЕЧА ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ БЕЛОРУССКИХ И ЭСТОНСКИХ ПРЕДПРИЯТИЙ СОСТОИТСЯ 19 ИЮНЯ
09:19 02.06.2020
Представители белорусских предприятий приглашаются принять участие во встрече с деловыми кругами Эстонии в онлайн-формате, которое состоится 19 июня (начало в 11:00).
Как сообщили ЭКОПРЕСС в БелТПП, в ходе онлайн-встречи представители белорусского бизнеса получат возможность провести переговоры с представителями эстонских компаний и обсудить направления дальнейшего сотрудничества.
Для повышения эффективности проведения переговоров Минским отделением БелТПП по запросу белорусской стороны будет обеспечен подбор трех профильных эстонских компаний – потенциальных партнеров белорусских участников. Для подбора компаний необходимо заполнить онлайн-заявку и оплатить регистрационный сбор.
Участие в переговорах с представителями эстонских компаний, заинтересованных в поиске партнеров в Беларуси, бесплатное по предварительно поданным заявкам.
Список эстонских заинтересованных в установлении контактов с белорусским бизнесом предприятий будет размещен дополнительно.
Подробную информацию можно получить по электронной почте: .
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 02.06.2020
Итоги торгов на БВФБ
на 01.06.2020
Курсы в банках
на 02.06.2020
Конвертация в банках
на 02.06.2020
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2020, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте