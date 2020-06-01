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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ВОИС ВЫСОКО ОЦЕНИЛ ПРОВОДИМУЮ В БЕЛАРУСИ РАБОТУ В СФЕРЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
14:37 01.06.2020
Представитель Всемирной организации интеллектуальной собственности (ВОИС) Рон Марчант высоко оценил проводимую в Беларуси работу в сфере интеллектуальной собственности. Оценка прозвучала во время встречи по вопросу разработки стратегии Беларуси в сфере интеллектуальной собственности на 2021-2030 гг., которая состоялась в онлайн-формате 29 мая.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Национальном центре интеллектуальной собственности, в ходе встречи рассмотрены вопросы реализации стратегии Республики Беларусь в сфере интеллектуальной собственности на 2012-2020 годы. Были обсуждены проблемные вопросы, связанные с изобретательской активностью, а также проанализированы причины и условия, способствующие этому. На их преодоление будут направлены мероприятия будущей стратегии.
Представители Национального центра также проинформировали эксперта ВОИС о присоединении Беларуси к Марракешскому договору об облегчении доступа слепых лиц и лиц с нарушениями зрения или иными ограниченными способностями воспринимать печатную информацию к опубликованным произведениям.
В рамках мероприятия определены основные векторы предстоящей работы по разработке стратегии Республики Беларусь в сфере интеллектуальной собственности на 2021-2030 гг., выработаны приоритетные направления развития системы интеллектуальной собственности Беларуси, которые будут включены в новую стратегию.
Р. Марчант отметил неоценимую значимость привлечения всех заинтересованных к разработке проекта стратегии и рекомендовал пригласить представителей государственных органов и организаций к участию в данной работе.
По итогам обсуждения достигнуты договоренности о дальнейшей совместной работе Национального центра и ВОИС по разработке будущей стратегии.
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