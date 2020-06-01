МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ

ВСЕМИРНЫЙ БАНК ВЫДЕЛИЛ БЕЛАРУСИ 90 МЛН ЕВРО НА БОРЬБУ С COVID-19

13:43 01.06.2020 Всемирный банк выделил Беларуси 90 млн евро на борьбу с COVID-19. Подписание документов состоялось онлайн. «Впервые в истории Минздрава состоялось онлайн подписание документов - 90 млн евро от Всемирного банка. Министр здравоохранения Беларуси Владимир Караник и Всемирный банк поставили подписи онлайн», - говорится в сообщении ведомства. Согласно информации, деньги пойдут на закупку средств защиты, оснащение для реанимаций, а также информирование населения.