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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
ВСЕМИРНЫЙ БАНК ВЫДЕЛИЛ БЕЛАРУСИ 90 МЛН ЕВРО НА БОРЬБУ С COVID-19
13:43 01.06.2020
Всемирный банк выделил Беларуси 90 млн евро на борьбу с COVID-19. Подписание документов состоялось онлайн.
«Впервые в истории Минздрава состоялось онлайн подписание документов - 90 млн евро от Всемирного банка. Министр здравоохранения Беларуси Владимир Караник и Всемирный банк поставили подписи онлайн», - говорится в сообщении ведомства.
Согласно информации, деньги пойдут на закупку средств защиты, оснащение для реанимаций, а также информирование населения.
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