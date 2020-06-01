Государственный комитет по науке и технологиям Беларуси и Министерство образования и науки Украины проводят конкурс совместных научно-технических проектов на 2021-2022 годы.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе ГКНТ, заявки на конкурс принимаются с 1 по 30 июня 2020 года по следующим приоритетным направлениям двустороннего белорусско-украинского сотрудничества: цифровые информационно-коммуникационные и междисциплинарные технологии; биотехнологии (геномные и постгеномные, клеточные, микробные, медицинские, промышленные); диагностика, медицинская профилактика и лечение инфекционных, включая вирусной этиологии, и неинфекционных заболеваний; искусственные ткани и органы; персонифицированная медицина; фармацевтические субстанции и лекарственные средства; антарктические исследования в сфере естественных наук.

Документы на конкурс должны содержать подготовленный в установленном порядке бизнес-план, письменные обязательства государственного заказчика по практическому использованию результатов исследований и разработок и по долевому участию в финансировании. Заполненные формы необходимо направить в электронном виде в адрес ГКНТ через ИАС «Экспертиза».

Конкурс совместных научно-технических проектов проводится в рамках реализации договора между правительствами Беларуси и Украины о сотрудничестве в области науки и технологий от 17 декабря 1992 г.