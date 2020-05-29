В рамках сотрудничества Департамента по ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС с МАГАТЭ продолжается реализация ряда региональных и национальных проектов технической помощи.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в департаменте, проводятся обучающие мероприятия, научные визиты, поставки необходимого оборудования, расходных материалов, что является значительным вкладом МАГАТЭ в укрепление в сферах научно-исследовательской деятельности, а также мониторинга радиоактивного загрязнения.

На интернет-сайте агентства 27 мая 2020 года опубликована статья, содержащая мнения экспертов о реализации проекта международной технической помощи МАГАТЭ BYE9024 «Контроль воздействия пожаров на население и окружающую среду на белорусском участке зоны отчуждения чернобыльской катастрофы и на прилегающих территориях». Недавно в рамках этого проекта в Полесский государственный радиационно-экологический заповедник поставлена мобильная радиологическая лаборатории. Такая лаборатория необходима для проведения радиационного мониторинга и оперативной оценки радиологических угроз, связанных с лесными пожарами, периодически повторяющимися в зоне отчуждения. Очередная чрезвычайная ситуация сложилась в мае текущего года, когда в украинском секторе зоны отчуждения, всего в 16 км от белорусской границы, горели леса. В таких обстоятельствах необходимы надежные научные данные о степени радиационного риска для пожарных, лесников, пограничников, работающие в загрязненной зоне.

Официальные лица и общественность также заинтересованы в объективной информации. Наряду со сбором и анализом данных, информирование местного населения является важнейшим компонентом реагирования на чрезвычайные ситуации, когда леса горят в нескольких километрах от их дома. Оценивая радиологические вызовы и угрозы во время последних пожаров в зоне отчуждения Украины, СМИ ссылались на результаты измерений, проведенных специалистами Полесского заповедника. В результате опубликованная информация основывалась на авторитетном мнении.

«Поставленная в рамках проекта мобильная лаборатория необходима для поддержки Беларуси в оперативном реагировании на современные радиологические угрозы, вызванные лесными пожарами в чернобыльской зоне отчуждения», – отметил Питер Сварзенский, исполняющий обязанности директора Лаборатории окружающей среды МАГАТЭ.

Мобильная радиологическая лаборатория смонтирована на шасси микроавтобуса повышенной проходимости и служит рабочей площадкой для экипажа из четырех человек в полевых условиях. Она оснащена портативным устройством для отбора проб воздуха с набором воздушных фильтров, комплектом для отбора проб почвы, гамма-радиометром РКГ-РМ1406, индивидуальным дозиметром ДКГ-РМ1610А, средствами индивидуальной защиты, средствами навигации и связи, электрическим генератором и рабочим местом с компьютером и др.

В мае текущего года производитель радиологической лаборатории провел тренинг по использованию комплекса в полевых условиях с моделированием различных ситуаций, отработке необходимых навыков. Для сотрудников заповедника проведены практические занятия по отбору проб почвы и воздуха в чернобыльской зоне отчуждения, проведению измерений, работе с программным обеспечением лаборатории. Ученые смогли повысить уровень профессиональных знаний, в частности, в отношении дозиметрии при ингаляционном поступлении радионуклидов в организм. Обучение прошли 29 сотрудников научной части.

Проект технического сотрудничества МАГАТЭ, начатый в 2018 году, близится к завершению. В настоящее время ученые имеют необходимое оборудование для оценки радиологических угроз, которые могут возникнуть в результате лесных пожаров в будущем.

Учебные мероприятия, научные командировки, закупка необходимого оборудования стали значительным вкладом МАГАТЭ в укрепление деятельности специалистов республики в области исследований и мониторинга радиоактивного загрязнения.