Возможность поставки в Сербию белорусской техники БелАЗ, МАЗ, продукции БМЗ, предприятий нефтехимии, продовольственных товаров обсудили 29 мая в ходе заседания белорусской части межправительственной белорусско-сербской комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству.

На заседании, которое провел председатель белорусской части комиссии Владимир Колтович в формате видеоконференции, рассмотрели иные вопросы развития белорусско-сербского сотрудничества и перспективы увеличения объемов взаимной торговли.

Так, в 2020 году запланированы взаимные визиты по линии представителей предприятий сторон, а также проведение двенадцатого заседания межправительственной белорусско-сербской комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству в Белграде.

В первом квартале текущего года товарооборот между странами достиг 30 млн долларов США. Экспорт белорусских товаров по сравнению с аналогичным периодом прошлого года сократился и составил 14,6 млн долларов США, однако компенсировать снижение поставок белорусских товаров удалось за счет увеличения экспорта услуг. Их стоимость превысила 25,2 млн долларов США и выросла в 11 раз по сравнению с первым кварталом 2019 года. Основная доля услуг пришлась на выполняемые филиалом ОАО «Белтрубопроводстрой» строительные работы.