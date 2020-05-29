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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
В «ВЕЛИКОМ КАМНЕ» ПРОШЛА ОНЛАЙН-КОНФЕРЕНЦИЯ ДЛЯ КИТАЙСКИХ РЕЗИДЕНТОВ
11:03 29.05.2020
СЗАО «Компания по развитию индустриального парка» 28 мая 2020 года провела онлайн-конференцию для китайских предприятий-резидентов «Великого камня».
Как сообщает сайт Китайско-белорусского индустриального парка «Великий камень», в ходе конференции были подняты такие вопросы, как результаты строительства типовых производственных корпусов и объектов резидентов, а также текущие профилактические меры в условиях эпидемии коронавируса.
Представители предприятий, в свою очередь, ознакомили участников с ходом развития проектов и обсудили возможное сотрудничество между резидентами «Великого камня».
В мероприятии приняло участие руководство совместной компании и 27 китайских предприятий.
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