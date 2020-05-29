Сергей Румас примет участие в заседании Совета глав правительств Содружества Независимых Государств (СНГ), которое состоится 29 мая 2020 года в формате видеоконференции.

Ожидается, что главы правительств обменяются мнениями по актуальным вопросам экономического взаимодействия в Содружестве Независимых Государств, а также рассмотрят широкий спектр вопросов по другим направлениям деятельности СНГ, в том числе о совместных усилиях стран Содружества по борьбе с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Аппарате Совмина, одним из ключевых документов, вносимых на рассмотрение СГП, станет проект Стратегии экономического развития Содружества Независимых Государств на период до 2030 года. В документе отражены согласованные подходы стран Содружества в отношении целей, основных задач, направлений сотрудничества и механизмов межгосударственного взаимодействия в экономической сфере.

Главы правительств также планируют подписать ряд документов, направленных на расширение и углубление взаимодействия в транспортной, строительной, энергетической сферах, а также в области образования, туризма, спорта, культуры, молодежного сотрудничества и обеспечения безопасности.