Украина присоединилась к ограничительным мерам, которые Европейский Союз применяет против Беларуси. Об этом говорится в заявлении Высокого представителя ЕС Жозепа Борреля относительно поддержки третьими странами санкций ЕС против Беларуси, текст документа обнародован на сайте Европейского Совета.

"17 февраля Совет ЕС принял решение (CFSP – Общая внешняя политика и политика безопасности) 2020/214 о дополнении решения Совета ЕС 2012/642/CFSP. Этим решением Совет ЕС продлил ограничительные меры против Беларуси на один год, до 28 февраля 2021 года. Страны-кандидаты Республика Северная Македония, Черногория и Албания, страна процесса стабилизации и ассоциации Босния и Герцеговина, страны EFTA (Европейской зоны свободной торговли) Лихтенштейн и Норвегия, а также Украина присоединились к этому решению", - говорится в заявлении Высокого представителя ЕС, которое цитирует Укринформ.

Такое присоединение означает, что страны, присоединившиеся к санкциям ЕС против Беларуси, обеспечат соответствие своей национальной политики упомянутому решению Совета ЕС.

"Европейский Союз принял во внимание эти обязательства и приветствовал их", - говорится в документе.

Напомним, что 17 февраля Совет ЕС продлил санкции против Беларуси еще на год, до 28 февраля 2021 года. Эти меры включают эмбарго на поставки оружия и оборудования, которое может быть использовано для внутренних репрессий, замораживание активов и запрет на путешествия для четырех человек в связи с необъяснимым исчезновением четырех человек - двух оппозиционных политиков, одного бизнесмена и одного журналиста в 1999 и 2000 годах.

ЕС ввел эти ограничительные меры против Беларуси в 2004 году, дополнительные ограничительные меры, в том числе эмбарго на поставки оружия, были приняты в 2011 году за притеснения гражданского общества и демократической оппозиции.