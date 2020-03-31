ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
01.04.2020

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ


УКРАИНА ПРИСОЕДИНИЛАСЬ К САНКЦИЯМ ЕВРОСОЮЗА ПРОТИВ БЕЛАРУСИ
10:23 01.04.2020

Украина присоединилась к ограничительным мерам, которые Европейский Союз применяет против Беларуси. Об этом говорится в заявлении Высокого представителя ЕС Жозепа Борреля относительно поддержки третьими странами санкций ЕС против Беларуси, текст документа обнародован на сайте Европейского Совета.

"17 февраля Совет ЕС принял решение (CFSP – Общая внешняя политика и политика безопасности) 2020/214 о дополнении решения Совета ЕС 2012/642/CFSP. Этим решением Совет ЕС продлил ограничительные меры против Беларуси на один год, до 28 февраля 2021 года. Страны-кандидаты Республика Северная Македония, Черногория и Албания, страна процесса стабилизации и ассоциации Босния и Герцеговина, страны EFTA (Европейской зоны свободной торговли) Лихтенштейн и Норвегия, а также Украина присоединились к этому решению", - говорится в заявлении Высокого представителя ЕС, которое цитирует Укринформ.

Такое присоединение означает, что страны, присоединившиеся к санкциям ЕС против Беларуси, обеспечат соответствие своей национальной политики упомянутому решению Совета ЕС.

"Европейский Союз принял во внимание эти обязательства и приветствовал их", - говорится в документе.

Напомним, что 17 февраля Совет ЕС продлил санкции против Беларуси еще на год, до 28 февраля 2021 года. Эти меры включают эмбарго на поставки оружия и оборудования, которое может быть использовано для внутренних репрессий, замораживание активов и запрет на путешествия для четырех человек в связи с необъяснимым исчезновением четырех человек - двух оппозиционных политиков, одного бизнесмена и одного журналиста в 1999 и 2000 годах.

ЕС ввел эти ограничительные меры против Беларуси в 2004 году, дополнительные ограничительные меры, в том числе эмбарго на поставки оружия, были приняты в 2011 году за притеснения гражданского общества и демократической оппозиции.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Международные системы денежных переводов
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 01.04.2020
валюта курс
EUR 2.8446
USD 2.5856
RUB 3.2910
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 31.03.2020
валюта курс +/-
EUR 2.8446 -0.0347
USD 2.5856 -0.0167
RUB 3.2910 +0.031
все курсы архив

Курсы в банках
на 01.04.2020
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.8380 2.8540
USD 2.5850 2.5980
RUB 3.2500 3.2880
подробнее

Конвертация в банках
на 01.04.2020
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.0930 1.1000
EUR/RUB 86.2000 87.4000
USD/RUB 79.4000 80.0000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2020, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте