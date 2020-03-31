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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
ЛУКАШЕНКО И НИКОЛ ПАШИНЯН СЧИТАЮТ ЦЕНЫ НА РОССИЙСКИЙ ГАЗ ДЛЯ СВОИХ СТРАН ЗАВЫШЕННЫМИ
14:19 31.03.2020
Александр Лукашенко и премьер-министр Армении Никол Пашинян обсудили сегодня по телефону вопросы функционирования экономики в существующих непростых условиях, отметив имеющиеся серьезные проблемы и сложности.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе президента, они обменялись мнениями относительно цен на углеводороды, которые и Беларусь, и Армения импортируют из России. Александр Лукашенко и Никол Пашинян констатировали завышенный уровень цен на природный газ, отметив, что он, очевидно, не соответствуют мировому уровню и складывающейся ситуации в целом.
Отдельной темой разговора стало функционирование систем здравоохранения и противодействие распространению сезонных острых вирусных инфекций.
В связи с существующим положением дел Александр Лукашенко и Никол Пашинян обсудили возможность встречи глав государств ЕАЭС для обсуждения возникших экономических вызовов. С инициативой о проведении такой встречи выступил Лукашенко как лидер страны, председательствующей в Евразийском экономическом союзе. Он подчеркнул наличие неотложных вопросов, требующих детального обсуждения на высшем уровне.
Лукашенко поручил председателю коллегии ЕЭК Михаилу Мясниковичу проработать данный вопрос с каждой из сторон и довести до них обсуждавшиеся позиции. В случае согласия глав государств Беларусь предложит провести встречу в исключительно узком составе, гарантировав полную безопасность каждому из членов прибывающих делегаций. Альтернативным вариантом проведения данного обсуждения, по мнению белорусской стороны, может стать видеоконференция с участием лидеров Евразийского экономического союза.
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