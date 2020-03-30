НАК «Нафтогаз Украины» согласовал подписание очередного дополнительного соглашения к договору транспортировки нефти между АО «Укртранснафта» и 100% британской дочерней структурой Белорусской нефтяной компании — BNK (UK) Limited — стоимостью до 100 млн грн. Копия решения НАК «Нафтогаз Украины» от 27 марта обнародована на сайте «Укртранснафты».

В апреле в МНТ «Пивденный» ожидается прибытие как минимум одного танкера сырой нефти, сообщил enkorr источник в «Укртранснафте».

В марте терминал принял три танкера общим объемом 250 тыс. т, которые по системе нефтепроводов «Одесса-Броды-Мозырь» направлены на Мозырский НПЗ (Гомельская область). Сырье поставила компания SOCAR: по одному танкеру было отгружено из портов Кейхан (Турция), Новороссийск (РФ) и Супса (Грузия).

Контракт на транспортировку нефти между «Укртранснафтой» и BNK (UK) Limited заключен 2 марта 2020 г. В начале марта были подписаны два допсоглашения, которыми стоимость услуг ограничивалась 80 млн грн.