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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
В АПРЕЛЕ БЕЛАРУСЬ ПРОДОЛЖИТ ЗАКУПКИ НЕФТИ ЧЕРЕЗ УКРАИНУ
10:33 31.03.2020
НАК «Нафтогаз Украины» согласовал подписание очередного дополнительного соглашения к договору транспортировки нефти между АО «Укртранснафта» и 100% британской дочерней структурой Белорусской нефтяной компании — BNK (UK) Limited — стоимостью до 100 млн грн. Копия решения НАК «Нафтогаз Украины» от 27 марта обнародована на сайте «Укртранснафты».
В апреле в МНТ «Пивденный» ожидается прибытие как минимум одного танкера сырой нефти, сообщил enkorr источник в «Укртранснафте».
В марте терминал принял три танкера общим объемом 250 тыс. т, которые по системе нефтепроводов «Одесса-Броды-Мозырь» направлены на Мозырский НПЗ (Гомельская область). Сырье поставила компания SOCAR: по одному танкеру было отгружено из портов Кейхан (Турция), Новороссийск (РФ) и Супса (Грузия).
Контракт на транспортировку нефти между «Укртранснафтой» и BNK (UK) Limited заключен 2 марта 2020 г. В начале марта были подписаны два допсоглашения, которыми стоимость услуг ограничивалась 80 млн грн.
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