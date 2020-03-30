Оказание разнопланового содействия по возвращению на Родину белорусским гражданам продолжается.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе МИД, работа ведется в тесном контакте с иностранными партнерами, прежде всего, с российской стороной по перелету из стран дальнего зарубежья. В эту деятельность вовлечены все заинтересованные госорганы Беларуси и национальный авиаперевозчик Belavia - Belarusian Airlines.

Несмотря на постоянно осложняющуюся ситуацию и сужение возможностей, на 30 марта помощь в различных форматах оказана уже более 5100 гражданам нашей страны.

При активной вовлеченности Министерство спорта и туризма Беларуси, туристических компаний и операторов, Belavia - Belarusian Airlines успешно завершена основная работа по возвращению белорусов из Египта.

28 марта рейс ОАО "Белавиа" по маршруту Барселона-Минск доставил в Беларусь 23 наших соотечественника. 29 марта было оказано содействие 5 гражданам в возвращении в Беларусь из Румынии, 5 – из Шри-Ланки, 21 – из Индонезии.

На Родину успешно вылетели с Мальдив все заявившиеся граждане Беларуси.

Российской стороной принято решение и подтверждена готовность забирать на свои эвакуационные рейсы граждан Беларуси при наличии возможности. Работа в этом направлении активно ведется. В контакте находятся министерства иностранных дел, в том числе по линии посольств двух стран, а также белорусские и российские загранучреждения в соответствующих странах.

В соответствии с решением правительства России с конца дня 30 марта полностью закрывается государственная граница Российской Федерации. В этой связи вводятся ограничения на движение через автомобильные, железнодорожные, пешеходные, речные и смешанные пункты пропуска, а также через сухопутный участок белорусско-российской границы.

При этом воздушный транзит через аэропорты "Домодедово" и "Шереметьево" осуществляется в прежнем режиме, ОАО "Белавиа" продолжает выполнять рейсы в вышеуказанные аэропорты (4 и 2 ежедневных рейса соответственно).

Работает согласованный с российской стороной алгоритм наземного транзита с аэропортом "Внуково".

27-29 марта из "Внуково" в указанные аэропорты автотранспортом посольства Беларуси в сопровождении ГИБДД России доставлено более 70 белорусских граждан, ранее прибывших в Москву из различных стран мира.

Прибытие также ожидается и в последующие дни.

Наиболее острыми остаются ситуации по Индии (в том числе Гоа), Шри-Ланке, Вьетнаму и Таиланду.

В МИД также сообщили, что с 27 марта по 16 апреля 2020 г. включительно в ЮАР объявлено чрезвычайное положение, в рамках которого ограничивается свобода передвижения граждан. Иностранцам предписано оставаться в отеле на 14-дневном карантине.

С 30 марта по 19 апреля в Зимбабве вводится чрезвычайное положение, подразумевающее режим полной изоляции.

В МИД призывают отслеживать обновляемую на постоянной основе релевантную информацию на сайтах белорусских загранучреждений и в социальных сетях, в том числе Министерства иностранных дел.