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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
ПРАВИТЕЛЬСТВО БЕЛАРУСИ И НАЦБАНК ВЕДУТ ПЕРЕГОВОРЫ С МВФ О ФИНАНСОВОЙ ПОМОЩИ
16:42 30.03.2020
Правительство и Национальный банк Беларуси обсуждают с Международным валютным фондом (МВФ) финансовую поддержку в связи с вызовами, стоящими перед экономикой страны из-за ухудшения глобальной экономической ситуации и пандемии коронавируса.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Нацбанка, речь идет об инструменте быстрого финансирования МВФ, который предназначен для оказания странам – членам Фонда финансовой помощи для поддержки мер политики властей по преодолению ситуаций, требующих экстренного финансирования.
Ранее МВФ было заявлено о готовности предоставить на эти цели странам со средним уровнем дохода до 40 млрд долларов США, учитывая резкое ухудшение глобальной экономической ситуации в связи с пандемией коронавируса. Исходя из условий доступа к инструменту быстрого финансирования, Беларусь может претендовать на сумму, эквивалентную примерно 900 млн долларов США.
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