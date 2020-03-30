Правительство и Национальный банк Беларуси обсуждают с Международным валютным фондом (МВФ) финансовую поддержку в связи с вызовами, стоящими перед экономикой страны из-за ухудшения глобальной экономической ситуации и пандемии коронавируса.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Нацбанка, речь идет об инструменте быстрого финансирования МВФ, который предназначен для оказания странам – членам Фонда финансовой помощи для поддержки мер политики властей по преодолению ситуаций, требующих экстренного финансирования.

Ранее МВФ было заявлено о готовности предоставить на эти цели странам со средним уровнем дохода до 40 млрд долларов США, учитывая резкое ухудшение глобальной экономической ситуации в связи с пандемией коронавируса. Исходя из условий доступа к инструменту быстрого финансирования, Беларусь может претендовать на сумму, эквивалентную примерно 900 млн долларов США.