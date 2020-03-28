Беларусь и Псковская область активизируют контакты на всех уровнях. Такая договоренность достигнута в ходе переговоров руководителя отделения посольства Беларуси Игоря Заломая с председателем Комитета по экономике Псковской области Андреем Михеевым.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в посольстве Беларуси в РФ, на состоявшейся 25 марта в Пскове встречи были проанализированы итоги торгово-экономического сотрудничества в 2019 году, рассмотрены вопросы взаимодействия в сфере промышленности, поставок пассажирской, грузовой, дорожной техники, сотрудничества в агропромышленной сфере, а также перспективы взаимодействия в сфере рыбоводства.

Игорь Заломай и Андрей Михеев отметили высокий уровень сотрудничества Беларуси с Псковщиной в экономической и гуманитарной областях.

Товарооборот Беларуси с Псковской областью России в 2019 году составил $121,1 млн. и вырос по сравнению с 2018 годом на 11,6%. Экспорт составил $70,1 млн. и вырос на 21,8%. Импорт — $51,1 млн. и сохранился на уровне 2018 года.