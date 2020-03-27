МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ

США ВЫДЕЛЯТ БЕЛАРУСИ 1,3 МЛН ДОЛЛАРОВ НА БОРЬБУ С КОРОНАВИРУСОМ

10:54 30.03.2020 США выделят Беларуси 1,3 млн долларов на противодействие распространению коронавирусной инфекции. Об этом сообщает Государственный департамент США. Согласно информации, финансирование направлено на подготовку лабораторий, активизацию выявления случаев заболевания и эпидемиологический надзор, поддержку технических экспертов, информирование о рисках и другие мероприятия. Всего Государственный департамент и Агентство США по международному развитию предоставляют десяткам государств мира почти 274 млн долларов гуманитарной помощи в ответ на пандемию COVID-19.