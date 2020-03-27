ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
30.03.2020

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ


НА САЙТЕ МИД ПОЯВИЛСЯ РАЗДЕЛ ДЛЯ БЕЛОРУСОВ, КОТОРЫМ НУЖНА ПОМОЩЬ ДЛЯ ВОЗВРАЩЕНИЯ НА РОДИНУ
09:06 30.03.2020

На сайте Министерства иностранных дел появился раздел для белорусов, которым нужна помощь для возвращения на Родину.

В связи с тем, что во многих странах действуют различные ограничительные меры, направленные на предотвращение распространения вирусной инфекции COVID-19, многие граждане, в числе которых белорусы, не могут вернуться обратно домой.

С целью обобщения информации о нуждающихся в помощи и получения конкретных сведений для оказания им поддержки на сайте МИД размещена специальная форма для заполнения.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Международные системы денежных переводов
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 28.03.2020
валюта курс
EUR 2.8371
USD 2.5754
RUB 3.3121
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 27.03.2020
валюта курс +/-
EUR 2.8371 +0.0084
USD 2.5754 -0.0146
RUB 3.3121 +0.0164
все курсы архив

Курсы в банках
на 30.03.2020
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.8720 2.8900
USD 2.5930 2.6160
RUB 3.2500 3.3000
подробнее

Конвертация в банках
на 30.03.2020
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1000 1.1080
EUR/RUB 87.5000 89.0000
USD/RUB 79.5000 80.7000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2020, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте