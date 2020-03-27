МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ

НА САЙТЕ МИД ПОЯВИЛСЯ РАЗДЕЛ ДЛЯ БЕЛОРУСОВ, КОТОРЫМ НУЖНА ПОМОЩЬ ДЛЯ ВОЗВРАЩЕНИЯ НА РОДИНУ

09:06 30.03.2020 На сайте Министерства иностранных дел появился раздел для белорусов, которым нужна помощь для возвращения на Родину. В связи с тем, что во многих странах действуют различные ограничительные меры, направленные на предотвращение распространения вирусной инфекции COVID-19, многие граждане, в числе которых белорусы, не могут вернуться обратно домой. С целью обобщения информации о нуждающихся в помощи и получения конкретных сведений для оказания им поддержки на сайте МИД размещена специальная форма для заполнения.