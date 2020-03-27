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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
НА САЙТЕ МИД ПОЯВИЛСЯ РАЗДЕЛ ДЛЯ БЕЛОРУСОВ, КОТОРЫМ НУЖНА ПОМОЩЬ ДЛЯ ВОЗВРАЩЕНИЯ НА РОДИНУ
09:06 30.03.2020
На сайте Министерства иностранных дел появился раздел для белорусов, которым нужна помощь для возвращения на Родину.
В связи с тем, что во многих странах действуют различные ограничительные меры, направленные на предотвращение распространения вирусной инфекции COVID-19, многие граждане, в числе которых белорусы, не могут вернуться обратно домой.
С целью обобщения информации о нуждающихся в помощи и получения конкретных сведений для оказания им поддержки на сайте МИД размещена специальная форма для заполнения.
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