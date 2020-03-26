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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ


ДЕПАРТАМЕНТ ПО АВИАЦИИ ПРОРАБАТЫВАЕТ ВОПРОС СОХРАНЕНИЯ АВИАСООБЩЕНИЯ С РОССИЕЙ
10:54 27.03.2020

Департамент по авиации прорабатывает вопрос сохранения авиасообщения с Россией.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Министерстве транспорта и коммуникаций Беларуси, в связи с принятым 26 марта решением России о прекращении регулярных и чартерных полетов из российских аэропортов и в обратном направлении (в ночь с 26 на 27 марта в 00:00), директор Департамента по авиации Артем Сикорский провел телефонные консультации с первым заместителем министра транспорта - главой Росавиации - Александром Нерадько. Во время беседы стороны выразили взаимную приверженность к сохранению воздушного сообщения между двумя странами.

«Белорусская сторона придерживается позиции сохранения авиасообщения между Республикой Беларусь и Российской Федерации с учетом тесных взаимоотношений двух государств», - отметил Артем Сикорский.

Ранее Россия из-за распространения коронавируса COVID-19 запретила въезд на свою территорию иностранцам, в том числе гражданам Беларуси. При этом первоначально оставила только возможность транзита через московские аэропорты Шереметьево и Домодедово с условием, что граждане не будут покидать транзитную зону и вылетят в Беларусь в течение 24 часов. Позднее российская сторона смягчила условия транзита, разрешив гражданам стран СНГ, в том числе Беларуси, следовать транзитом через другие воздушные пункты пропуска.

За это время Беларусь организовала четыре чартерных рейса авиакомпании «Белавиа» в московский аэропорт Внуково для доставки белорусских граждан домой. Первый борт 20 марта вывез из Внуково около 100 белорусов. Вторым чартером в ночь на 23 марта перевезено 82 человека, 24 марта - более 70 человек. В ночь 26 марта в Минск чартером «Белавиа» из Внуково прилетели еще 138 человек.

Департамент по авиации в своей деятельности придерживается рекомендаций Международной организации гражданской авиации, направленных на необходимость принятия мер по устойчивости воздушного сообщения между странами с сохранением наивысшего уровня безопасности. Считает, что меры и действия должны основываться на научных данных и фактах, а также на тесном взаимном сотрудничестве.
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