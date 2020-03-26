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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ


БЕЛАРУСЬ И КАНАДА ОБСУЖДАЮТ ПЕРСПЕКТИВЫ СОТРУДНИЧЕСТВА В ОБЛАСТИ АПК
09:14 27.03.2020

Заместитель министра иностранных дел Беларуси Олег Кравченко в формате видеоконференции 26 марта провел переговоры с представителями государственных учреждений и деловых кругов Канады.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе МИД, в ходе мероприятия стороны предметно обсудили вопросы белорусско-канадской торговли сельскохозяйственной продукцией, возможности развития сотрудничества в рамках агропромышленных комплексов двух стран.

С белорусской стороны в конференции приняли участие заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Игорь Брыло, генеральный директор ЗАО «МинскЭкспо» Владимир Булавицкий, директор Национального центра маркетинга и конъюнктуры цен Беларуси Валерий Садохо, представители МИД, производственных и консалтинговых компаний.

От канадской стороны участвовали представители Канадской ассоциации деловых связей с Евразией, Агентства по экспортному развитию Канады, Канадской коммерческой корпорации, представители агропромышленного комплекса.

Общее количество участников конференции превысило 40 человек.
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