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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
ПРАВИТЕЛЬСТВО БЕЛАРУСИ И «ПРОМСВЯЗЬБАНК» ПОДПИСАЛИ ДОГОВОР О ФИНАНСОВОЙ ПОДДЕРЖКЕ БЕЛОРУССКОГО ЭКСПОРТА
12:23 26.03.2020
Министр финансов Максим Ермолович от лица правительства Беларуси и председатель ПАО «Промсвязьбанк» Петр Фрадков подписали договор об условиях субсидирования части процентной ставки по кредитам для приобретения в Российской Федерации товаров, произведенных в Республике Беларусь.
Банком-агентом по договору выступает ОАО «Банк БелВЭБ» — дочерний банк ВЭБ.РФ в Беларуси.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка БелВЭБ, договор позволяет предоставлять льготное финансирование, предусмотренное государственной программой субсидирования в рамках поддержки белорусского экспорта.
Покупатели из РФ могут воспользоваться льготным финансированием, предоставляемым ПСБ по данной программе, при импорте оборудования и продукции белорусского производства. Сроки финансирования — до 5 лет.
Реализация договора будет способствовать развитию и углублению взаимного торгово-экономического сотрудничества Беларуси и России.
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