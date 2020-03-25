Министр финансов Максим Ермолович от лица правительства Беларуси и председатель ПАО «Промсвязьбанк» Петр Фрадков подписали договор об условиях субсидирования части процентной ставки по кредитам для приобретения в Российской Федерации товаров, произведенных в Республике Беларусь.

Банком-агентом по договору выступает ОАО «Банк БелВЭБ» — дочерний банк ВЭБ.РФ в Беларуси.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка БелВЭБ, договор позволяет предоставлять льготное финансирование, предусмотренное государственной программой субсидирования в рамках поддержки белорусского экспорта.

Покупатели из РФ могут воспользоваться льготным финансированием, предоставляемым ПСБ по данной программе, при импорте оборудования и продукции белорусского производства. Сроки финансирования — до 5 лет.

Реализация договора будет способствовать развитию и углублению взаимного торгово-экономического сотрудничества Беларуси и России.