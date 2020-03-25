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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ


К 30 МАРТА ПЛАНИРУЕТСЯ ВЕРНУТЬ ВСЕХ ОРГАНИЗОВАННЫХ БЕЛОРУССКИХ ТУРИСТОВ НА РОДИНУ
11:09 26.03.2020

К 30 марта практически все организованные туристы-граждане Беларуси должны быть возвращены на Родину. Об этом заявила директор Департамента по туризму Министерства спорта и туризма Ирина Воронович.

По ее словам, белорусские туристы, которые не могли выбраться на Родину из индийского штата Гоа, наконец-то вылетели в Москву.

На борт самолета, вылетевшего по маршруту Даболин-Москва, взяли 66 пассажиров, 62 из них – граждане Республики Беларусь, 3 – гражданина Российской Федерации и 1 – Украины.

При этом 51 белорус отправлялся в путешествие в Индию как организованный турист, остальные – самостоятельно.

Как отметила Ирина Воронович, ситуация с этой группой складывалась непросто.

«Пришлось подключаться очень многим службам для того, чтобы вернуть наших соотечественников домой. Мы все время были на связи с Министерством иностранных дел, посольством Беларуси в Индии, Министерством транспорта и коммуникаций Беларуси, туристическими компаниями. Большую помощь оказало руководство Федерального агентства по туризму Российской Федерации. Благодаря прямым контактам удалось добиться от компании «Библио-Глобус» выполнения обязательств по доставке туристов в пункт назначения. Мы рады, что эта история завершается позитивно»,- сказала Ирина Воронович.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Министерства спорта и туризма, проблемы у белорусских граждан возникли после распоряжения российского правительства от 16 марта об ограничении въезда в Россию иностранных граждан и лиц без гражданства, в том числе прибывающих с территории Беларуси, а также граждан Республики Беларусь.

После проведения переговоров на высоком уровне вышло новое распоряжение правительства России от 20 марта, которое разрешает транзит граждан Беларуси и других государств СНГ через территорию РФ. Речь идет о транзите белорусских граждан, возвращающихся домой из третьих стран.
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