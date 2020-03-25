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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
ТРАНЗИТНЫЙ КОРИДОР ПО ЛИТВЕ БУДЕТ ДЕЙСТВОВАТЬ ДО 13 АПРЕЛЯ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО - МИД БЕЛАРУСИ
10:05 26.03.2020
Решением литовского правительства от 25 марта срок действия транзитного коридора по территории Литвы продлен на весь период действия карантина - до 24:00 часов 13 апреля 2020 г. Об этом сообщает МИД Беларуси на официальной странице в фэйсбуке.
Граждан нашей страны, использующих на пути домой транзитный коридор через Литву, просят оперативно связаться с посольством Беларуси в Литве для организации трансфера до границы по телефонам (круглосуточно): +370 69959434; +37060016244.
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