Решением литовского правительства от 25 марта срок действия транзитного коридора по территории Литвы продлен на весь период действия карантина - до 24:00 часов 13 апреля 2020 г. Об этом сообщает МИД Беларуси на официальной странице в фэйсбуке.

Граждан нашей страны, использующих на пути домой транзитный коридор через Литву, просят оперативно связаться с посольством Беларуси в Литве для организации трансфера до границы по телефонам (круглосуточно): +370 69959434; +37060016244.