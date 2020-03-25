При активном участии Национальной компании «Белавиа» помощь в различных форматах оказана уже более 4300 гражданам Беларуси. Об этом сообщает МИД Беларуси на официальной странице в фэйсбуке.

При этом в работу по оказанию разнопланового содействия нашим соотечественникам в возвращении на Родину вовлечены все госорганы. В их числе министерства спорта и туризма, здравоохранения, МВД, Государственный пограничный комитет Беларуси.

В среду, 25 марта, более 60 граждан Беларуси вылетели домой из Индии (штат Гоа и Нью-Дели) по итогам совместной работы с российской стороной. Их прибытие в Москву ожидалось вечером, после чего они должны были отправится в Минск.

В среду из Шри-Ланки в Киев прибыла группа белорусских туристов. Их доставят на границу на транспорте посольства Беларуси в Украине.

Из Португалии чартерным рейсом ОАО «Белавиа», организованным РУП “Центркурорт” совместно с Министерством спорта и туризма, направились в Беларусь еще 35 граждан нашей страны.

Более 30 белорусов вылетело с о.Тенерифе (Испания). Их прибытие в Минск ожидалось 25 марта вечером.

Еще 14 человек за сутки вылетело из Индонезии, Малайзии, Филиппин, Сингапура.

Все белорусские граждане, имевшие желание, покинули Маврикий.

Отдельные группы белорусов за прошедшие сутки также успешно вылетели на Родину, покинув Таиланд и некоторые другие страны.

Определенные сложности все еще сохраняются с возвращением из стран Юго-Восточной Азии (Вьетнам, Индонезия, Малайзия, Сингапур, Таиланд, Филиппины и др.).

Пока еще остаются до конца не согласованными дополнительные (кроме чартерного рейса) алгоритмы следования в Беларусь наших граждан, прибывающих в аэропорты «Внуково» и «Пулково». Но в МИДе надеются в ближайшие дни эти вопросы урегулировать.

МИД также обращает внимание на введение с 27 марта по 17 апреля режима чрезвычайного положения в ЮАР.