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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ


ГОСКОНТРОЛЬ ВЫЯВИЛ НЕЗАКОННУЮ ВЫПЛАТУ РАБОТНИКАМ ЛЕСХОЗА БОЛЕЕ 100 ТЫС. РУБЛЕЙ ПРЕМИАЛЬНЫХ
13:40 25.03.2020

Более 100 тыс. рублей премиальных незаконно выплачено работникам государственного лесохозяйственного учреждения Гомельской области. Этот факт выявлен Жлобинским межрайонным отделом управления Департамента финансовых расследований Комитета госконтроля по Гомельской области.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Комитете госконтроля, должностные лица учреждения незаконно перевели участки лесных культур площадью 13,9 га в состав земель, покрытых лесом, и в дальнейшем ввели их в категорию ценных лесных насаждений.

Таким образом должностные лица создали видимость выполнения показателей социально-экономического развития при реализации мероприятий Государственной программы «Белорусский лес» на 2016-2020 годы (одним из них является показатель по вводу молодняков в категорию ценных лесных насаждений).

Всего в 2018-2019 годах за выполнение плановых заданий по лесовосстановлению и лесоразведению необоснованно выплачено премий на сумму более 100 тыс. рублей.

За злоупотребление служебными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия, в отношении восьми работников лесхоза возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 424 Уголовного кодекса.
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